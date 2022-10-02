Ziver Kahraman başkanlığındaki Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman güven tazeledi. Kahraman, yapılan seçimlerde yeniden Borsa Başkanı seçilerek, fındık sektörünün güvenini kazandı. Borsa binasında gerçekleştirilen ve Ziver Kahraman ile Osman Çakmak’ın yarıştığı seçimde 271 oy kullanıldı. 268 oyun geçerli sayıldığı seçimde oyların 175’ini alan Ziver Kahraman yeniden Borsa Başkanı oldu.

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