TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, son olarak Talasgücü Belediyespor’u 3-0 gibi net bir skorla geçerek liderlik yürüyüşüne devam etti.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyon olarak TFF 3. Lig’e yükselen Aliağa FK, bu sezon gösterdiği performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk 5 haftalık süreçte Kepezspor’la berabere kalan sarı-siyahlı ekip daha sonra Edirnespor, İnegöl Kafkas, Karabük İY ve son olarak da Talasgücü Belediyespor’u galibiyetle geçmeyi başardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte 13 puan topladı ve liderlik koltuğunu adeta devraldı. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Şapçı, Talasgücü Belediyespor maçının keyifli bir maç olduğunu dile getirerek, “3 puanı 3 golle aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın gelişiminden ve yükselen takım kimyasından memnunuz. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Takıma enerji kattıkları bir gerçek. Adım adım şampiyonluğa ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan sarı-siyahlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında çarşamba günü Uşak Spor’a konuk olacak.