Erciyes Dağı’nda bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Erciyes Moto Fest yine Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Bir birinden farklı etkinliklerin yapılacağı festivalde, ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat da unutulmaz bir moto-şov sergileyecek.
Erciyes Dağı’nda bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Erciyes Moto Fest yine Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Bir birinden farklı etkinliklerin yapılacağı festivalde, ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat da unutulmaz bir moto-şov sergileyecek.
Kayseri Erciyes A.Ş. destekleri ile Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest için geri sayım başladı. Erciyes Motosiklet Festivali 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası’nda bulunan çadır ve karavan kamp alanında düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce demir atlıyı zirvede bir araya getirecek festival kamp ateşinin yanması ile başlayacak. Motosiklet oyunları, şovlar, yarışmalar gibi çeşitli faaliyetlerin düzenleneceği organizasyonda klasik otomobil, off-road ve vosvos araçlar da sergilenecek.
Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelecek olan motosiklet tutkunları kültür ve tarih turları ile Kayseri’yi keşfedecek. Moto-cross yarışları ile adrenalin zirve yapacak. Festivalde Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat da Erciyes Dağı’nda heyecan verici bir gösteri yapacak. Random, Varoş ve Laylon gibi müzik grupları da sahne performansları doyasıya ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.
Öte yandan Erciyes’te bir araya gelecek olan motosikletçiler kortej sürüşü ile şehir turu attıktan sonra tekerler Kayseri Cumhuriyet Meydanı istikametinden tekrar festival alanına çevrilecek.
Festival Programı ise şu şekilde:
26 Ağustos Cuma 2022
12:00 Açılış (Misafirlerin Karşılanması)
15:00 - 16:00 Motosiklet Oyunları
18:00 - 19:00 Motosiklet Lastik Şov
18:00 - 19:00 Klasik Otomobil, Vosvos ve Off Road Araç Sergileri
20.00 - 20:30 Festival Ateşinin Yanması
20:30 - 22:30 Grup Laylon
22:30 - 00:00 Varoş Konseri
27 Ağustos Cumartesi
10:00 - 12:00 Serbest Zaman - Kültür Ve Tarih Turları
12:00 - 14:00 Motocross Yarışları
14:00 - 16:00 Gondol Turu
16:00 - 18:00 Şehir Kortej Sürüşü
18:00 - 19:00 Birkan Polat Akrobasi Gösterisi
19:00 - 20:00 Serbest Zaman
20:00 - 20:30 Kamp Ateşinin Yakılması
20:30 - 22:30 Random Konseri
22:30 - 00:00 Plaket - Kapanış
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