Samsun’da 5 senedir devam eden ’Zirvede Ben de Varım Projesi’ ile 6 bin 50 öğrenci sportif tırmanış eğitimi aldı. Bu yıl da 150 öğrenci aynı eğitimi alacak.

Samsun’da 5 senedir devam eden ’Zirvede Ben de Varım Projesi’ ile 6 bin 50 öğrenci sportif tırmanış eğitimi aldı. Bu yıl da 150 öğrenci aynı eğitimi alacak.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ’Zirvede Ben de Varım Projesi’nin yeni döneminin açılışı gerçekleştirdi. Projede eğitim alan öğrenciler dağcılık ve tırmanış sporunun rekreatif faaliyetlerinden biri olan zipline etkinliğini gösteri olarak sunarken, projede eğitim alarak millî takıma seçilen öğrenciler ise tırmanma duvarında bayrak açma gösterilerini sundu.

Akabinde açıklamalardan bulunan Vali Dağlı, "Zirvede Ben de Varım Projemiz bu yıl itibarıyla yeniden başladı. 2017 yılında başlayan bu projemizde 6 bin 50 çocuğumuz kulvarlara tırmanmak suretiyle tırmanma sporuyla buluşmuş oldu. Bu yıl da bin 500 çocuğumuzun yine aynı şekilde eğitimlerine başladık. Tabii, tırmanma sporu profesyonelliğe doğru giden bir spor türüdür. Çocuklarımız arasında bu sporda yetenekli olanlar var. Çocuklarımızı geleceğe bu şekilde hazırlıyoruz. Çocuklarımız hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem güzel vakit geçiriyorlar hem de çok güzel bir spor dalıyla uğraşmış oluyorlar" dedi.

Akabinde Vali Dağlı’nın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program son buldu. Programa ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ve İl Sağlık Müdürü Doktor Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç katıldı.

Özel çocuklar soğan dikimi gerçekleştirdi

Vali Dağlı akabinde Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada okul bahçesine kurulan serada Vali Dağlı ve özel çocuklarla birlikte soğan dikimi gerçekleştirdi. Akabinde özel çocuklarının gelişimi için okul binası içinde özel çocukları fiziksel ve zihinsel gelişimi için yapılan odaları gezen Vali Dağlı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Dağlı, "Canik Özel Uygulama Özel Çocuklarımız ile birlikte yayla soğanı dikimini gerçekleştirdik. Bu soğanlarımız Dünya Kadınlar Günü’nde çiçeklerini en güzel şekilde vermiş olacaklar, açmış olacak. Tabii, bu proje güzel bir projedir. Özel çocuklarımız için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Çalışma Bakanlığımızın beraber hazırlamış olduğu güzel bir Avrupa projesidir. Biz şu anda çiçek serasındayız. Biraz önce mantar serasını gördük. Özel çocuklarımız burada hem toprakla hem canlılarla vakit geçirmek suretiyle hem bunlarla ilgili bilgi edinecekler ve güzel bir şekilde vakitlerini geçirmiş olacaklar" diye konuştu.