Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gol ayağı Mert Nobre ile Galatasaray’ın golcüsü Ümit Karan, antrenörlükte de zirveye oynuyor.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gol ayağı Mert Nobre ile Galatasaray’ın golcüsü Ümit Karan, antrenörlükte de zirveye oynuyor.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Çorum FK ile 24Erzincanspor ligin zirvesine yerleşti. Futbolculuk kariyerini Türkiye’de 2004 ila 2019 yılları arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayseri Spor, Erzurum Spor FK, Gençlerbirliği’nde sürdüren ve oynadığı takımların gol silahı olan ve şimdi Çorum FK’nın teknik direktörlüğünü yapan Mert Nobre, ligde 13 puan ve averajla bu hafta birinci sıraya yerleşti.

Hemen ardından ise 1996 ila 2011 yılları arasında Gençlerbirliği, Galatasaray, Ankara Spor, Eskişehir Spor takımlarında futbolculuk kariyerini sürdüren ve bu sezonun başında 24Erzincanspor’un başına teknik direktör olarak gelen eski milli futbolcu Ümit Karan, teknik adamlığıyla da göz doldurdu.

İki eski golcü futbolcunun rekabeti antrenörlükte de devam ediyor. Nobre’nin çalıştırdığı TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Çorum FK bu hafta oynanan karşılaşmada Batman Petrol Sporu 4-1 yenerek oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 13 puan ve averajla birinci sıraya yerleşti.

Ümit Karan’ın çalıştırdığı 24Erzincanspor ise Çorum FK’nın hemen ardından aynı puanla ikinci sıraya oturdu.

24Erzincanspor, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik, 1 maç eksiğiyle namağlup 13 puan ile averajla ikinci sıraya yerleşti.

Futbolculuk dönemlerinde iki golcü ayağın teknik direktörlüğünü yaptığı Çorum FK ile 24Erzincanspor’un zirve yarışı futbol camiasında ‘golcülerin savaşı’ olarak addedildi. İki takım ligin 15. haftasında karşı karşıya gelecek.

“Karan ile 24Erzincanspor namağlup”

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor’da Ümit Karan yönetiminde sezona harika bir başlangıç yaptı. 5 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet 1 beraberlik alan Erzincanspor topladığı 13 puanla zirveye ortak oldu.

İlk hafta kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu ile berabere kalan Ümit Karan’ın takımı daha sonra Bayburt, İnegölspor, Düzcespor ve Menemenspor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

24Erzincanspor bu hafta ise deplasmanda ligin 15. sırasında bulunan Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek.

2. lig statüsü

24Erzincanspor ligi şampiyon tamamlaması halinde TFF 1. Lig’e yükselecek. 2 ve 6. sıradaki takımlar ise play-off oynama hakkı kazanacak. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup play-off liderleri finalde karşılaşacak. Kazanan takım 2. ligden 3. takım olarak TFF 1. Lig’e yükselecek.