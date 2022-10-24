Erzurum’da 3 bin 200 metre yüksekte yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Dron ile havadan görüntülenen dağın eşsiz beyaz manzarası kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum’da 3 bin 200 metre yüksekte yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Dron ile havadan görüntülenen dağın eşsiz beyaz manzarası kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum’un 3 bin 200 metre yüksekliğinde bulunan ve ‘Ejder Tepesi’ olarak bilinen zirve noktası beyaza büründü. Dron ile havadan görüntülenen dağın beyaz hali ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.