Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa 2’inci Bölge Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, Yenişehir ilçesinde faaliyete giren Yenişehir Kapalı Pazar Alanı’nın açılış törenine katıldı.

Açılışta 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler hakkında konuşan Zırhlıoğlu, “Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anadolu coğrafyasından doğrulup dünyaya yeni bir medeniyet projesini sunacak olan Cumhur İttifak’ının başarısıyla sonuçlanmalıdır” dedi.

Zırhlıoğlu, “14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimi, tüm dünyada yüzyılın en önemli seçimi olarak değerlendirilmektedir. Bu seçim hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muarızları tarafından hem de gözü, kulağı, gönlü ve beklentisi Türkiye Cumhuriyeti’nden olan Türk dünyası, İslam alemi ve mazlum milletler tarafından da en önemli seçim olarak değerlendirilmektedir. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anadolu coğrafyasından doğrulup dünyaya yeni bir medeniyet projesini sunacak olan Cumhur İttifak’ının başarısıyla sonuçlanmalıdır. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Türk milletinin talep ve iradesi ile hayat bulmuştur. Bu seçim, Cumhur İttifakı ile kendilerine Millet İttifakı adını verdikleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifadesi ile ‘zillet ittifakı’ arasında geçecektir. Hatırlayacak olursanız 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, ABD’nin henüz başkan adayı olan Biden, bir beyanat vermişti. Bu beyanda Türkiye’de artık darbe girişimleri ile sonuç alınamadığını, bunun için Türkiye’deki muhalefeti bir araya getirerek iktidarı ve cumhurbaşkanını alaşağı edeceklerini ifade etmiştir. Zillet ittifakı işte bu beyan çerçevesinde inşa edilmiş bir projedir” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı adaylarını tespit ederken ortalık toz duman oldu”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kararını eleştiren Zırhlığolu, “Siyasetin gerçekleri ile uyuşmayan, birbirleri ile kan uyuşmazlığı olan CHP, bizim partimizden kopup savrulan İP, rahmetli Erbakan’ın devamı olduğunu iddia eden Saadet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ayrılan DEVA ve Gelecek Partisi, bölücü terör örgütünün siyasi temsilcisi olan partinin bir araya getirilerek oluşturulduğu ittifaktır. Bu zillet ittifakı, yaklaşık 13 ay boyunca defalarca bir masa etrafında toplanıp dağıldı. İlk karar toplantıları olan son toplantılarında, cumhurbaşkanı adaylarını tespit ederken ortalık toz duman oldu. İP müdiresi, ağza alınmayacak hakaret içeren ifadelerle masayı devirip kalktı. Aradan 72 saat geçmeden o masayı kurduran irade tarafından tekme tokat o masaya tekrar oturtuldu. Türk milletinin gözü önünde yaşanan bu olay, Millet İttifakı’nın iradesinin kendi elinde olmadığını göstermiştir. Bu ittifakın ortakları, hepimizin şahit olduğu üzere meşruiyetlerini yabancı başkentlerde aramaktadır. Cumhur İttifakı ise hakimiyetin kayıtsız şartsız Türk milletinde olduğu idraki ile yetkiyi de icazeti de sadece ve sadece Türk milletinden talep etmektedir. İnanıyoruz ki Yenişehirli vatandaşlarımız, 14 Mayıs’ta güçlü Türkiye’yi inşa edecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirecek olan Cumhur İttifakı’na yetki ve icazet verecektir” ifadelerini kullandı.