Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi çerçevesinde Kumluca’da zirai ambalaj atığı toplayarak çevrenin korunmasına katkı sağlayan çiftçiler ödüllendirildi. Topladığı atıklarla en çok puan toplayan Ahmet Uğurhan birinci oldu. En fazla zirai ambalaj atığı toplayan çiftçilere sera naylonu, yapışkan tuzak, sera ipi, klips gibi ödüller verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için Türkiye’de ilk olarak başlattığı "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi kapsamında çiftçiler kendilerine dağıtılan kartlar ile otomatları çalıştırarak zirai ambalaj atıklarını buraya attı. Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar çiftçilerin kartlarına birikti. 2 bin 514 çiftçiye dağıtılan kartlar ve anahtarlıklar sayesinde projenin başladığı günden bu yana bin 331 kilogram zirai ilaç ambalaj atığı akıllı otomatlarla toplandı.

14 çiftçi ödüllendirildi

Çevre Dostu Çiftçi Kart projesinde Kumluca’da en çok atık toplayan 14 çiftçi için ödül töreni düzenlendi. Toplamda en çok puanı toplayan Ahmet Uğurhan birinci, Ali Kılınç ikinci, Ertuğrul Kaya üçüncü oldu. Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, birinci Ahmet Uğurhan’a ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy verdi. En fazla zirai ambalaj atığı toplayan çiftçilere sera naylonu, yapışkan tuzak, sera ipi, klips gibi ödüller verildi.

Amaç tüm Antalya’ya yaymak

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Fulya Koral, insan ve çevre sağlığı için sorun olan zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanmasının önemli olduğunu, bu proje kapsamında zirai ilaç ambalaj atıklarının, ikincil hammadde olarak ekonomiye geri kazandırıldığını belirtti. Koral, “Projeyi Kumluca’dan sonra Demre ve Finike’de de başlattık. Tüm Antalya’ya yaymayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir çevre odaklı projelerimiz devam edecek” dedi.

Çiftçilere proje için davet

Çevre Dostu Çiftçi Kart yarışması birincisi çiftçi Ahmet Uğurhan, en çok zirai atığı topladığı için mutlu olduğunu dile getirerek, “Böyle bir proje düzenlendiği için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Bizleri böyle bir projeye yönlendirmeleri çok güzel. Proje başladığından beri çevrede artık daha az zirai atık görmeye başladım. Halkımızı bu konuda daha da duyarlı olmaya davet ediyorum. Projeye katılsınlar ve çevremiz daha da temiz olsun” ifadelerini kullandı.