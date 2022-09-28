Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan 19 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 2. Tur’da yarın 4 karşılaşma oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları sonunda 19 takım daha tur atladı.

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