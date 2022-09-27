Ziraat Türkiye Kupası’nda alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur eleme müsabakaları sürüyor. Bugün oynanan maçlarda 6 ekip adını bir üst tura yazdırdı. Kupada 2. Tur eleme maçları yarın oynanacak 19 karşılaşma ile devam edecek.

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