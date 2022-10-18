Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı başladı. Bugün oynanan 8 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda diğer karşılaşmalar yarın ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur bugün oynanan karşılaşmalarla başlarken, 1 maç dışında ev sahibi olan ekipler tur atlayan taraf oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.