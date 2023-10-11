Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da Zonguldak Kömürspor, sahasında Tokat Belediye Plevnespor’a 3-2 kaybetti.
Hakemler: Onur Bingöl, Mustafa Tosun, Oğuzhan Kocaçoban
Zonguldak Kömürspor: Gökhan, Nuri, Fırat, Koray, Kemal, Sarper, Savaş, Oğuzhan, Tarık, Emirhan, Sabrican
Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir, Özgür, Artun, Kadir, Emir, Abdulkadir, İsmail Can, Batuhan, Burak, Mehmet (Doğukan dk. 30), Mustafa
Kırmızı kart: (Kadir dk. 26) (Tokat Belediye Plevnespor)
Sarı Kart: Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor), Abdülkadir (Tokat Belediye Plevnespor)
Goller: Oğuzhan dk. 26 pen. ve 90+2) Zonguldak Kömürspor, (Burak Seres dk. 10, 33 ve 70) (Tokat Belediye Plevnespor)