Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da Zonguldak Kömürspor, sahasında Tokat Belediye Plevnespor’a 3-2 kaybetti.

Hakemler: Onur Bingöl, Mustafa Tosun, Oğuzhan Kocaçoban

Zonguldak Kömürspor: Gökhan, Nuri, Fırat, Koray, Kemal, Sarper, Savaş, Oğuzhan, Tarık, Emirhan, Sabrican

Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir, Özgür, Artun, Kadir, Emir, Abdulkadir, İsmail Can, Batuhan, Burak, Mehmet (Doğukan dk. 30), Mustafa

Kırmızı kart: (Kadir dk. 26) (Tokat Belediye Plevnespor)

Sarı Kart: Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor), Abdülkadir (Tokat Belediye Plevnespor)

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Goller: Oğuzhan dk. 26 pen. ve 90+2) Zonguldak Kömürspor, (Burak Seres dk. 10, 33 ve 70) (Tokat Belediye Plevnespor)