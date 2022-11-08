50. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mert Miraç’ın sol kanattan ceza sahası içerisine açtığı ortaya iyi yükselen Barış’ın kafa vuruşunda kaleci son anda gole engel oldu.

28. dakikada Uşakspor’un sol kanattan başlattığı atakta ceza sahası içerisine yerden gönderilen pasta İbrahim’in gelişine çok sert vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında Uşak Spor ile karşılaştı. Konuk ekip müsabakayı 1-0’lık galibiyetle tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

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