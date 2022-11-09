58. dakikada defansın arkasına sarkan Adel Bettaieb’in ceza sahası içinde kaleci Emirhan Emir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nü 4-0 mağlup etti ve tur atladı.

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