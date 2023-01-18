Goller: Umut Nayir (dk. 12) (Ümraniyespor), Vitor Hugo (dk. 90+3), Yusuf Yazıcı (dk. 104 ve dk. 111 pen.), Maxi Gomez (dk. 114) (Trabzonspor)

Ömer Erdoğan: “Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz“

Ömer Erdoğan: “Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz“

114. dakikada Bakasetas’ın pasında topu alan Maxi Gomez’in ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

104. dakikada Maxi Gomez’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Yusuf Yazıcı meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-2

97. dakikada ceza sahası içinde Mustafa Eser’in Maxi Gomez’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk ilk olarak pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Jesse Sekidika’nın sağ kanattan yüksek ortasında ceza sahası içinde topuğu ile vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

50. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi sağında topu alan Onur Ayık’ın rakiplerini geçip kale önünden yaptığı vuruşta Larsen meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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