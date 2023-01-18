Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ümraniyespor evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Ümraniyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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