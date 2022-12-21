Goller: Umut Bozok (dk. 9), Naci Ünüvar (dk. 27 ve 79) (Trabzonspor)

86. dakikada Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda ise savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

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79.dakikada Hamsik’in Umut Bozok’a derinlemesine pasına Samsunspor savunması müdahale etti. Topu kapan Naci Ünüvar, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Trabzonspor ile Samsunspor karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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