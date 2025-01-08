Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Cham’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada Cham’ın vuruşunda savunmadan dönen topu önüne alan Banza’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
69. dakikada Visca’nın pasında ceza sahasında Nwakaeme ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 3-0
83. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut sedyeyle oyundan çıktı. Alanyaspor 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için müsabakanın geri kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Serkan Asan dk. 70) Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Barisic dk. 83), Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan (Nwakaeme dk. 46), Cham (Cihan Çanak dk. 70), Visca (Salih Malkaçoğlu dk. 78), Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Jure Balkovec (Lezama dk. 78), Buluthan Bulut, Serdar Dursun (Hwang Ui-Jo dk. 71), Coelho (Janvier dk. 62), Lopes, Augusto (Yusuf Özdemir dk. 62), Makouta (Hadergjonaj dk. 62)
Yedekler: Mamza Kayra Koçer, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Nejdet Nezir Bilin
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Visca (dk.51), Banza (dk. 58), Nwakaeme (dk. 69) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Cham, Umut Güneş, Malheiro (Trabzonspor), Lima, Augusto, Fidan Aliti (Alanyaspor)