Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trabzonspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Cham’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada Cham’ın vuruşunda savunmadan dönen topu önüne alan Banza’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

69. dakikada Visca’nın pasında ceza sahasında Nwakaeme ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 3-0

83. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut sedyeyle oyundan çıktı. Alanyaspor 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için müsabakanın geri kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Serkan Asan dk. 70) Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Barisic dk. 83), Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan (Nwakaeme dk. 46), Cham (Cihan Çanak dk. 70), Visca (Salih Malkaçoğlu dk. 78), Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Jure Balkovec (Lezama dk. 78), Buluthan Bulut, Serdar Dursun (Hwang Ui-Jo dk. 71), Coelho (Janvier dk. 62), Lopes, Augusto (Yusuf Özdemir dk. 62), Makouta (Hadergjonaj dk. 62)

Yedekler: Mamza Kayra Koçer, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Nejdet Nezir Bilin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Visca (dk.51), Banza (dk. 58), Nwakaeme (dk. 69) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Cham, Umut Güneş, Malheiro (Trabzonspor), Lima, Augusto, Fidan Aliti (Alanyaspor)

Kaynak: iha