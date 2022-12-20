Goller: Yatabare (dk. 11, 25 ve 44), Gradel (dk. 79 pen.) (Sivasspor), İdris (dk. 36) (Esenler Erok Spor)

52. dakikada Yatabare’nin ortasında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Erdoğan düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü kaydetti. 4-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Müsabakasında Sivasspor, Esenler Erok Spor’u ağırladı. Müsabaka Sivasspor’un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura yükseldi.

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