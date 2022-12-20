Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Müsabakasında Sivasspor, Esenler Erok Spor’u ağırladı. Müsabaka Sivasspor’un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Müsabakasında Sivasspor, Esenler Erok Spor’u ağırladı. Müsabaka Sivasspor’un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yatabare’nin ortasında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Erdoğan düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü kaydetti. 4-1
59. dakikada Zahit’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Serhat takımının 2. golünü kaydetti.
79. dakikada ceza sahası içerisinde Cem’in müdahalesiyle Angelski yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Gradel’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-2
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman xx, Cem Özbay xx, Mehmet Akıncık xx
D.G. Sivasspor: Muammer xxx, Caner xx (Charisis dk. 58 xx), Goutas xxx, Robin xxx (Hakan dk. 58 xx), Uğur xxx, Keita xx (Musa dk. 58 xx), Camara xx, Erdoğan xxx, Sabi’a xxx( Ulvestad DK. 81 xx) , Gradel xx, Yatabare xxx (Angielski dk. 76 xx),
Yedekler: Emre Satılmış, Murat, Cofie, Emre Gökay, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Esenler Erok Spor: Bekir xx, Batuhan xx, Gökhan xx, Volkan xx ( Enes dk. 55 xx), Cenk xx, Yavuz xx, Muharrem xx, Mehmet xx (Berk dk. 46 xx), Zahit xxx( Yiğit dk. 81 xx), Muhammet xx (Serhat dk. 46 xxx), İdris xx (Kaan dk. 76 xx)
Yedekler: Ege, Fatih
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Yatabare (dk. 11, 25 ve 44), Gradel (dk. 79 pen.) (Sivasspor), İdris (dk. 36) (Esenler Erok Spor)
Sarı kart: Batuhan (Esenler Erok Spor)
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