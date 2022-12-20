Goller: Yatabare (dk. 11, 25 ve 44)(Sivasspor), İdris (dk. 36)(Esenler Erok Spor)

44. dakikada Uğur sol kanattan ceza sahası içerisine sürdüğü topu altı pas çizgisi önündeki Yatabare’ye bıraktı. Yatabare’nin topa dokunması yetti. 3-1

25. dakikadan Uğur’un sol kanattan ortasında altı pas çizgisi üzerindeki Yatabare kafasıyla dokundu, top ağlarla buluştu. 2-0

11. dakikada Erdoğan’ın sağ kanattan ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare kafasıyla dokundu. Top ağlarla buluştu. 1-0

6. dakikada sağ taraftar yapılan ortayla ceza sahası içerişinde topla buluşan Sabi’a kaleyi hedef aldı, top üstten auta çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.