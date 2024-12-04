Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Sincan Belediyesi Ankaraspor, sahasında Etimesgut Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Muşspor Kulübü galibiyetini özel çocuklarla kutladı Muşspor Kulübü galibiyetini özel çocuklarla kutladı

Hakemler: Burak Doğru, Giray Kara, Kenan Özcan

Sincan Belediyesi Ankaraspor: Adal Beran Bülbül, Muhammed Bayır (Sefa Durmuş dk. 66), Berk Taşkın, Recep Yemişci, Fatih Kızılkaya (Selman Enes Canlı dk. 91), Doğukan Efe (Enes Tepecik dk. 86), Fahrettin Berk Yılmaz, Samet Gündüz (Emre Can Örme dk. 46), Oltan Karakullukçu (Yunus Emre Metin dk. 66), Berk Yiğit Karadağ (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 86), Yusuf Buğra Koşal

Etimesgut Belediyespor: Bahri Can Tosun, Tugay Gündem, Efecan Mızrakcı (Osman Bayrak dk. 101), Nihat Koç, Tunahan Güngör (Fatih Arhan dk. 115), Ahmet Şahin, Mehmet Gence Çelik, Efe Geçili (Ahmet Tekin dk. 115), Arda Kumru (Alişan Durmuş dk. 59), Önder Selimoğlu (İbrahim Koca dk. 77), Doğukan İnci (Mehmet Sefa Etöz dk. 77)

Yedekler: Tuğran Burak Tuğ, Arda Yıldız, Ömer Bozan, İbrahim Baran Kayikci

Goller: Fahrettin Berk Yılmaz (dk. 85) (Sincan Belediyesi Ankaraspor) İbrahim Koca (dk. 82), Osman Bayrak (dk. 108) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Samet Gündüz, Recep Yemişci, Sefa Durmuş, Yunus Emre Metin, Fahrettin Berk Yılmaz (Sincan Belediyesi Ankaraspor) İbrahim Koca (Etimesgut Belediyespor)

Kaynak: iha