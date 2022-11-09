17. dakikada Ali Kaan’ın pasında Tanque 25 metreden vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kaleciyi geçerek gol oldu. 1-0

12. dakikada defanstan kaptığı topta ani bir şut çıkartan Nuno’nun vuruşunda kaleci Aykut parmak ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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