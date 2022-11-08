Goller: Ruiz (dk.7 ve dk.45+2), Sinan Osmanoğlu (dk. 9), Zahid (dk.28 ve dk.74), Chatzigiovanis (dk. 46) (Ankaragücü), Sinan Osmanoğlu (dk. 85 k.k.), Tamer Gümüş (dk. 89) (Amed Sportif)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif ile karşılaştı. Müsabakadan 6-2’lik farklı bir skorla ayrılan Başkent ekibi, üst tura yükseldi.

Sivasspor ile Ümraniyespor maçının biletleri satışta

Sivasspor ile Ümraniyespor maçının biletleri satışta

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