Antalya’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Tuzlaspor’u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Antalya’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Tuzlaspor’u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Oğuz’un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu düzeltip vuruşunu yapan Jese’nin şutu ağlarla buluştu. 1-0
55. dakikada Marlon’un sol kanattan ceza alanı içine yerden kestiği ortada Macheda’nın dokunuşu filelere gitti. 2-0
89. dakikada Tuzlaspor ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde penaltı kazandı.
90. dakikada beyaz noktaya gelen Mata’nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı.
Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemer: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütokx x
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx (Fıratcan Üzüm dk. 69 x), Atakan Çankaya xx (Alperen Babacan dk. 80 ?),Sinan Osmanoğluxx, Marlon xx, Diackx x, Zahid xx, Pepe xx (Şahverdi Çetin dk. 80 ?), Tasos xx, Jese xxx (Ariyibi dk. 80 ?),Macheda xxx
Yedekler: Nurullah Aslan, Radakovic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Beridze, Sowe
Teknik direktör: Ömer Erdoğan
Tuzlaspor: Angeler x, Emirhan Tak x, İbrahim Has x, Sadi Karaduman x (Kerem Korkmaz dk. 65 x), Mustafa Emre Can x, Cisse x, Rotman x, Kone x, Bilal Başaçıkoğlu xx, Mata x, Adeniyi x (Yahaya dk. 64 x)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Olatunbosun, Erdinç Altıntaş, Fatih Safran, Berat Danabaş, Ahmet Fırat Seven, Türberk Türedi, Halef Keklik
Teknik direktör: Barış Yılmazer
Goller: Jese (dk. 7), Macheda (dk. 54) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü), Adeniyi, Mustafa Emre Can, Rotman (Tuzlaspor)
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