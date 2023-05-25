Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir bu sonuçla finale yükseldi ve Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dokanovic’in sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

61. dakikada sağ kanatta Deniz Türüç’ün ortasında Serdar Gürler kafayla topu filelere yolladı. 1-1

82. dakikada ceza sahası içinde Gökhan Töre, pasını Kitsiou’ya aktardı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Kitsiou’nun şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Emre Kılınç’ın kafayla indirdiği topla kale önünde buluşan Chatzigiovanis meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

112. dakikada sağ köşede Caner Erkin’in ortasında Keny’nin şutu filelere gitti. 2-2

120. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan Töre’nn şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Arda Kızıldağ xx, Mujakic xx, Kitsiou xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Dokanovic xx, Diack xx (Chatzigiovanis dk. 88 xx), Malcuit xx (Gökhan Töre dk. 77 x), Milson xx (Emre Kılınç dk. 65 x), Beridze xx (Zahid dk. 66 x), Sowe xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 100 x)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Oko, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Lucas Lima xx, Duarte xx, Şener Özbayraklı xx (Deniz Türüç dk. 46 xx), Ömer Ali Şahindere xx, Bigila xx (Keny dk. 96 x), Serdar Güreler xx (Aleksic dk. 85 x), Berkay Özcan xx, Mahmut Tekdemir xx, Adnan Januzaj xx (Caner Erkin dk. 96 x), Figueiredo xx (Muhammet Arslantaş dk. 113 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Wu, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Sowe (dk. 11), Chatzigiovanis (dk. 90) (MKE Ankaragücü), Serdar Gürler (dk. 61), Keny (dk. 112) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Mujakic (dk. 97) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Muhammed Şengezen (Başakşehir), Diack, Malcuit, Dokanovic, Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)