Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında MKE Ankaragücü, konuk ettiği İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Ankaragücü’nde Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına ortasını yaptı. Hasan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
58. dakikada Dadaşov çalımlarla ceza sahası içine girip pasını Varga’ya aktardı. Varga topu bekletmeden ceza sahasındaki Cem’e gönderdi. Cem’in şutunu İskenderunspor kalecisi Onur Can kurtardı.
79. dakikada konuk ekipte Mehmet’in sert şutunda Görkem Cihan meşin yuvarlağı çeldi ancak dönen topa Muhammet’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Yasin Avcı, Mücahid Adem Çelebi, Çağrı Yıldırım
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Hayrullah Bilazer (Stelios Kitsious dk. 46, Osman Çelik dk. 77), Diogo Coelho (İsmail Çokçalış dk. 46), Mesut Kesik, Nico Schulz, Ali Kaan Güneren (Riccardo Saponara dk. 62), Dorin Rotariu, Hasan Nazarov, Cem Türkmen, Kevin Varga (Renaldo Cephas dk. 62), Renat Dadaşov
Yedekler: Fatih Demir, Rijad Bajic, Sıraç Astanakulov, Miraç Şimşek
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ender Gör (Ömer Gür dk. 9), Turan Tuzlacık, Serdarcan Eralp, Mehmet Manış, Mohamed Khalil, Mahmut Bilir, Muhammet Beşir (Kerem Kurşun dk. 60)
Yedekler: Muhammet Eren Kazancı, Arel Ekinci, Hüseyin Aybars Tüfekci, Ali Boyacı
Teknik Sorumlu: Gürkan Aslan
Goller: Kevin Varga (dk. 45) (MKE Ankaragücü), Muhammet Beşir (dk. 79) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Kerem Kurşun, Mehmet Manış (İskenderunspor) Cem Türkmen (MKE Ankaragücü)