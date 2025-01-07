Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında MKE Ankaragücü, evinde İskenderunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Rotariu, son çizgiye inerik topu içeriye ortaladı. Varga’nın vuruşunda savunma son anda araya girdi.
27. dakikada Ankaragücü’nde Ali Kaan, Dadaşov’un içeri çevirdiği topa penaltı noktasından vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
45. dakikada Varga defanstan dönen topu ceza yayı içinde göğsüyle yumuşatarak vuruşunu yaptı. Varga’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Yasin Avcı, Mücahid Adem Çelebi, Çağrı Yıldırım
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Hayrullah Bilazer, Diogo Coelho, Mesut Kesik, Nico Schulz, Ali Kaan Güneren, Dorin Rotariu, Hasan Nazarov, Cem Türkmen, Kevin Varga, Renat Dadaşov
Yedekler: Fatih Demir, Stelios Kitsious, Rijad Bajic, İsmail Çokçalış, Sıraç Astanakulov, Riccardo Saponara, Renaldo Cephas, Osman Çelik, Miraç Şimşek
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ender Gör (Ömer Gür dk. 9), Turan Tuzlacık, Serdarcan Eralp, Mehmet Manış, Mohamed Khalil, Mahmut Bilir, Muhammet Beşir
Yedekler: Muhammet Eren Kazancı, Arel Ekinci, Kerem Kurşun, Hüseyin Aybars Tüfekci, Ali Boyacı
Teknik Sorumlu: Gürkan Aslan
Gol: Kevin Varga (dk. 45) (MKE Ankaragücü)