Hüseyin Aytekin: “Türkiye Kupası Ankaragücü’nün en önemli hedeflerinden biridir”

Hüseyin Aytekin: “Türkiye Kupası Ankaragücü’nün en önemli hedeflerinden biridir”

81. dakikada Beşiktaş’ın atağında Redmond’un pasında kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Muleka, Gökhan’ı geçemedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda MKE Ankaragücü, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları neticesinde Beşiktaş’ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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