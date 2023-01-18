Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu: “İlhan hocayla ayrılmak hiç kolay bir karar değildi”

Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu: “İlhan hocayla ayrılmak hiç kolay bir karar değildi”

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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