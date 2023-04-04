Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.
21. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahasına gönderdiği topu, yayın üstünde Gomez kafayla indirdi. Topu önünde bulan Visca’nın zayıf şutu diğerin dibinden auta çıktı.
22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür’ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
45. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir çalımla Trabzonspor savunmasından sıyrıldı. Daha sonra kaleyi düşünen Taylan Antalyalı, file bekçisi Uğurcan Çakır’ı geçemedi.
45+4. dakikada Emre Kılıç’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır yatarak güçlükle kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Ögel xx, Ekrem Kan xx,
Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Radakovic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mujakic xx, Malcuit xx, Taylan Antalyalı xx, Dokanovic xx, Hanousek xx, Emre Kılınç xx, Zahid xx, Sowe xx,
Yedekler: Gökhan Akkan, Oko, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Arda Ünyay, Lamine Diack, Moreira, Beridze, Gökhan Töre, Chatzigiovanis
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswil xx, Larsen xx, Doğucan Haspolat xx, Siopis xx, Visca xx, Abdülkadir Ömür xxx, Markovic xxx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Gbamin, Umut Dilan Bozok, Bakasetas, Hamsik, Aregall, Naci Ünüvar, Bardhi, Evren Eren Elmalı, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Orhan Ak
Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 12) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Peres (Trabzonspor), Hanousek (Ankaragücü)