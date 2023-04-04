Bunlar da ilginizi çekebilir

45. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir çalımla Trabzonspor savunmasından sıyrıldı. Daha sonra kaleyi düşünen Taylan Antalyalı, file bekçisi Uğurcan Çakır’ı geçemedi.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür’ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.