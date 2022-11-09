Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Manisa Futbol Kulübü, sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Manisa Futbol Kulübü, sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Yusuf Susuz xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx

Manisa FK: Samet xx, Ayberk xx (Muhammet Taha dk. 59 xx), Ba xx, Mert xx, Kadir Kaan xxx, Prib xx, Selim xxx (Oktay dk. 59 xx), Grezda xx (Diallo dk. 46 xx), Fırat xxx (Fikret dk. 73 xx), Gakpa xx (Mert Ali dk. 73 xx), Mehmet xx

Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 2 - Düzcespor: 1 Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 2 - Düzcespor: 1

Yedekler: Muhammet Birkan, Nizamettin, Stark, Batuhan, Adem

Teknik Direktör: Levent Eriş

23 Elazığ FK: Eren x, Yusuf x, Ercan x, Abdulkadir x, Sezer x, Seyid x (Ömer Faruk dk. 71 x), Emre x (Zülfücan dk. 71 x), Furkan x, Feti Ahmet x (Ahmet dk. 46 x), Serdar x (Eren dk. 46 x), İbrahim x (Harun dk. 71 x)

Yedekler: Ali, Ceyhun

Teknik Direktör: Samet Ersöz

Goller: Kadir Kaan (dk. 45+2), Selim (dk. 55), Fırat (dk. 71) (Manisa FK)

Sarı kart: Fırat (Manisa FK)