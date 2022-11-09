Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Manisa Futbol Kulübü, sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Manisa Futbol Kulübü, sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Yusuf Susuz xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx
Manisa FK: Samet xx, Ayberk xx (Muhammet Taha dk. 59 xx), Ba xx, Mert xx, Kadir Kaan xxx, Prib xx, Selim xxx (Oktay dk. 59 xx), Grezda xx (Diallo dk. 46 xx), Fırat xxx (Fikret dk. 73 xx), Gakpa xx (Mert Ali dk. 73 xx), Mehmet xx
Yedekler: Muhammet Birkan, Nizamettin, Stark, Batuhan, Adem
Teknik Direktör: Levent Eriş
23 Elazığ FK: Eren x, Yusuf x, Ercan x, Abdulkadir x, Sezer x, Seyid x (Ömer Faruk dk. 71 x), Emre x (Zülfücan dk. 71 x), Furkan x, Feti Ahmet x (Ahmet dk. 46 x), Serdar x (Eren dk. 46 x), İbrahim x (Harun dk. 71 x)
Yedekler: Ali, Ceyhun
Teknik Direktör: Samet Ersöz
Goller: Kadir Kaan (dk. 45+2), Selim (dk. 55), Fırat (dk. 71) (Manisa FK)
Sarı kart: Fırat (Manisa FK)
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