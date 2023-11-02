Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Konyaspor, sahasında Erbaaspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Fatih Tokail, Bersan Duran, Kadir Akıllı
Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Robert Muric (Marlos Moreno dk. 74), Yunus Mallı (Soner Dikmen dk. 63), Metehan Mert, Nelson Oliveira (Emrehan Gedikli dk. 83), Cebrail Karayel, Niko Rak (Steven Nzonzi dk. 74), Bruno Paz, Oğulcan Ülgün (Louke Prip dk. 63)
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Erbaaspor: Oğuzhan Dertli, Erdi Bakırcı, Çağrı Bülbün, Tahsin Hacımustafaoğlu (Görkem Can Güner dk. 69), İbrahim Kaya, Erçin Ilgaz, Birkan Yılmaz, Enes Demiroğlu (İbrahim Konuksever dk. 83), Aykut Sarıdoğan (Tayyip Kanarya dk. 69), İsmail Düzgün (Cemal Şener dk. 46), Anıl Özçelik (Mehmet Tosun dk. 58)
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Goller: Robert Muric (dk. 54), Emrehan Gedikli (dk. 84), Lokuke Prip (dk. 90+2) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Steven Nzonzı (Konyaspor), Fahrettin Sayhan (Teknik Direktör), Oğulcan Demiroğlu, Cemal Şener (Erbaaspor)