Goller: Hadziahmetovic (dk. 64 ve 105), Yasir (dk. 114) (Konyaspor), Yekta (dk. 83 ve 110) (Bodrumspor)

110. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada top savunma karşıladı. Ceza sahası önüne seken topu kontrol edip vuran Yekta’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

104. dakikada savunma arkasına sarkan Amilton ceza sahası içinde topla buluştuğu anda Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada Yekta son çizgiden çevrilen topa ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

82. dakikada Yasir’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Amilton kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten dışarı çıktı.

78. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Cebrail’in pasını kontrol edip savunmadan sıyrılan Muhammet’in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bahri gole izin vermedi.

27. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Erdem kaleciyi çalımlayarak topu filelerle buluşturdu fakat gol ofsayt kararıyla geçerlilik kazanmadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Konyaspor, sahasında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor’u uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

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