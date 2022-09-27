1 mağlup oldu.

Önder Karaveli: “Burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmam”

Önder Karaveli: “Burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmam”

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