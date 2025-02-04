Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor, Sivasspor’u ağırlıyor. Konuk ekip, henüz müsabakanın 1. dakikasında 10 kişi kalan rakibi karşısına ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. Kocaelispor’da Barış Alıcı, rakibi Azizbek’in sağ ayak bileğine sert müdahalesinin ardından hakem Davut Dakul Çelik tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

14. dakikada Sivasspor atağında ceza sahasının sol çaprazından kaleyi düşünen Efkan’ın sert şutunda kaleci Batuhan topu kontrol etti.

18. dakikada Kocaelispor’da sol taraftan Muharrem Cinan ile kullanılan köşe vuruşında ceza sahası içine yapılan ortada kafalardan seken top ceza yayının önünde bulunan Mesut Can’da kaldı. Mesut Can’ın gelişine çok sert şutunda araya giren Alaaddin gole izin vermedi.

43 dakikada Sivasspor’un sağ taraftan gelişem atağında ceza sahasına gönderilen topu Bieganski, arka direkte bulunan Efkan’a bıraktı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Efkan, topu ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar

Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mikdat Çil, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Mesut Can Tunalı, Barış Alıcı, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Markao

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Yusuf Cihat Çelik, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan, Samet Yalçın, Mehmet Altaş

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sivasspor: Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Azizbek Turgunboev Jan Marek Bieganski, Veljko Simic, Oğuzhan Aksoy, Alex David Pritchard, Efkan Bekiroğlu, Bekir Turaç Böke

Yedekler: Arda Erdursun, Murat Paluli, Samuel Albert Alain Arcade Moutoussamy, Emre Gökay, Uros Radakovic, Noah Kemeseng Sonko Sundberg, Ziya Erdal, Muhammed Sinan Kaya, Mehmet Talha Şeker, Mümin Barış Nazlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Efkan Bekiroğlu (dk. 43) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Barış Alıcı (dk. 1) (Kocaelispor)

Sarı kart: Alaaddin Okumuş (Sivasspor)