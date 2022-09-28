Goller: Doğacan Diker (dk. 83 ve 95) (Kırşehir FK), Cengizhan Avcı (dk. 33) (Kilis Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Kulübü, Kilis Belediyespor’u evinde 2-1 mağlup etti. Kırşehir FK, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselen taraf oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.