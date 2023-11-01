Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Kırklarelispor, Karaköprü Bekediyespor’u konuk etti. Mücadelenin 90 dakikalık bölümünde gol olmadı. Uzatmalara giden müsabakayı 102. dakikada Okan Derici’nin golü ile kazanan ev sahibi ekip, bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Enes Berk Güçlü, Mustafa Cem Büyük

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Atakan Gündüz (Sırat Yeşilördek dk. 79), Taşkın Kartal (Kadircan Bilikli dk. 105) Efe Geçim (Semih Üstün dk. 61), Muharrem Doğan, Muammer Denizhan Taşkan (Hüseyin Eray Karataş dk. 61), Bilal Musa Şentürk (Ömer Faruk Ermeç dk. 46), Erdinç Pekgöz, Erkam Kömür, Okan Derici, Kemal Bayrak (Hüseyin Altuğ Taş dk 46)

Yedekler: Buğra Özçoban, Berke Can Özsoy, Recep Can Altınorak, Bilal Ayaz İnel

Teknik Direktör: Taner Araz

Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Oruç Yılmaz, Burak Büyükkaya (Berkcan Aytaç dk. 105), Eyyüp Rızvanoğlu (Metin Yüksel dk. 72), Mustafa Yılmaz (Muhammet Pehlivan dk. 83), Halil Köçer, Cemal Emir Dede (Yavuz Koç dk. 61), Safa Ali Memnun (Mücahit Çakır dk. 61), İbrahim Halil Talay, Abdülkadir Aydın (Emre Yıldırım dk. 61), Mustafa Berk Özköroğlu

Yedekler: Seyhan Karadaş, Ali Sinan Gayla, Umut Dilek, Emre Fırtına

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Gol: Okan Derici (dk. 102) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor), Burak Büyükkaya (Karaköprü Belediyespor)