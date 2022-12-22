76. dakikada Campanharo’nun ara pasında Onur Bulut son çizgiye inip yerden ortasını yaptı. Altı pas üzerinde Mustafa Pektemek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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