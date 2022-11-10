26. dakikada ev sahibi ekip atağında Emrah Başsan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa sahip olan Mustafa Pekmetek’in topuk pasında Carlos Mane’in vuruşunda kaleci yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 1-0’lık sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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