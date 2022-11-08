Goller: Ali Sühan (dk. 7 ve 41), Aytaç Kara (dk. 8 ve 32), Hajradinovic (dk. 26), Fall (dk. 66) (Kasımpaşa), Atalay Yıldırım (dk. 88) (1461 Trabzon FK)

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selim Dilli, sol çaprazda müsait pozisyondaki Fall’a çıkardı. Rakibinden sıyrılan bu futbolcu plase bir vuruşla 6. golü attı. 6-0

41. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Ali Sühan’da kaldı. Hajradinovic’le verkaç yapan bu futbolcu, kaleciyi geçip topu boş kaleye gönderdi. 5-0

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Petretta’nın ceza sahası içine yerden gönderdiği ortada boş pozisyondaki Aytaç Kara vurdu ve farkı 4’e çıkardı. 4-0

26. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Tirpan, çalımlarla ceza sahasın girdi. Bu oyuncuya yapılan müdahale sonrasında hakem pozisyonu avantaja bırakırken, boşta kalan topu Hajradinovic filelere gönderdi. 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Kasımpaşa, evinde 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 6-1’lik farklı bir galibiyet elde ederek bir üst tura yükseldi.

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