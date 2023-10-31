Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanan Kasımpaşa, bir üst tura ismini yazdıran takım oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol taraftan Selim Dilli’nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Yasin Özcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ taraftan Winck’in yaptığı ortada ceza sahası içinde Yasin Özcan’ın kafa vuruşuna savunmada Erşan Yaşa’nın elle müdahalesi sonucu hakem İlker Yasin Özcan penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Winck, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 2-0

45+2. dakikada Ben Ouanes’in pasında topla buluşan Selim Dilli, ceza sahası dışı sağ tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-0

48. dakikada ceza yayı üzeri sol tarafından Selim Dilli’nin sert şutunda top yakın direğe de çarpıp auta çıktı.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck (Gökhan Gül dk. 46), Omeruo (Hajradinovic dk. 46), Yasin Özcan, Duhan Aksu (Sarp Yavrucu dk. 71), Saddiki, Emre Yeşilyurt, Ben Ouanes (Taylan Aydın dk. 60), Selim Dilli, Erdem Çetinkaya, Fall (Iron Gomis dk. 46)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Muhammed Ayeş, Sinan Alkaş, Mustafa Baydan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

68 Aksaray Belediyespor: Ogün Karakaya, Erşan Yaşa (Yasin Abdioğlu dk. 46), Bedirhan Özyurt, Emrah Taysı, Hakan Özkan, Cihan Aydın (Atamer Bilgin dk. 87), Serkan Gürses, Erol Zöngür (Uğur Aygören dk. 60), Berkay Tanır (Fatih Somuncu dk. 46), Efe Niyazi Kurtulmuş (Osman Bayrak dk. 74), Alpay Aldemir

Yedekler: Emre Satılmış, Efehan Kaptan, Oğuzhan Açıl, Ercan Yazıcı

Teknik Direktör: Şaban Yıldırım

Goller: Yasin Özcan (dk. 20), Winck (dk. 29 pen.), Selim Dilli (dk. 45+2) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Hakan Özkan (68 Aksaray Belediyespor)