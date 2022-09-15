Salomon Cappadocia Ultra-Trail bu yıl 8. kez düzenlenecek

Salomon Cappadocia Ultra-Trail bu yıl 8. kez düzenlenecek

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Karaman FK, normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK’yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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