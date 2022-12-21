84. dakikada Kerim Frei’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Colley, müsait pozisyondaki Colin Kazım’a çıkardı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 3-0

78. dakikada Colin Kazım’ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Colley bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

71. dakikada Kerim Frei’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Colin Kazım arka direkte müsait pozisyondaki Colley’e ortaladı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-0

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, ceza sahasına hareketlenen Colley’e ortaladı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

48. dakikada Alperen’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Sefer rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

34. dakikada Resul’un gönderdiği uzun pasa hareketlenen Erhan, Salih’ten seken topu kontrol edip soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Batuhan son anda topa müdahale etti.

14. dakikada kazanılan serbest vuruşta Levent Mercan topu direkt kaleye gönderdi. Baraja çarpan topa kaleci Vedat son anda müdahale etse de son olarak Kouassi sert vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Karagümrük, Uşakspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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