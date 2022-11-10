Şırnak’ta 160 bin öğrenci ata sporları oynayarak eğlendi

Şırnak’ta 160 bin öğrenci ata sporları oynayarak eğlendi

71. dakikada ceza yayında bulunan Eduart Rroca’nın ara pasında defasın arkasına sarkan Jetmir Topalli’nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-2

40. dakikada Emir Kaan Gültekin’in ceza yayının sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda İstanbulspor evinde karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

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