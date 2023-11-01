Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör, Hüseyin Can
Isparta 32 Spor: Berk Balaban, Ayberk Kaygısız, Samet Karakoç, Gürkan Başkan, Furkan Uludaş, Cemal Kızılateş (Efe Can Saçıkara dk. 65), Abdülkerim Canlı (Emre Can Atila dk. 81), Alim Harlak (Muhammet Enes Alphan dk. 81), Ahmet Bahçıvan (Caner Koca dk. 46), Muhlis İstemi Haşim Çoban (Zeki Saki dk. 77)
Yeni Mersin İdmanyurduspor: Yavuz Buğra Boyar, Ensar Arslan, Christofer Gürkan David (Nurak Bilgen dk. 64), Emir Can Sayar, Fatih Cerlek, Muhammet Özvardar (Baran Sarka dk. 64), Sezer Yıldırım, Rohat Ağca (Muhammet Ömer Çakı dk. 77), Abdullah Topkara (Fuat Bavuk dk. 64), Aslan Gök (Buğra Çolak dk. 88), Mahmut Deniz Pamuk
Goller: Alim Harlak (dk. 45+1, 71), Abdülkerim Canlı (dk. 55) (Isparta 32 Spor)