- Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 5 - Osmaniyespor: 0



Veli Gürgah

MERSİN (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hatayspor Mersin Stadyumu'nda ağırladığı Osmaniyespor'u 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.



Maçtan dakikalar

23. dakikada soldan ceza sahasına yapılan ortaya ayağını uzatan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Boutobba’dan aldığı pasla ceza sahasına giren Strandberg, kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 2-0

66. dakikada soldan atağa çıkan Bamgboye’den aldığı pasın ardından kaleciyi çalımlayan Rui Pedro, topu boş kaleye yuvarladı. 3-0

75. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro'nun pasında bomboş durumda Bamgboye'nin şutu ağlara gitti. 4-0

90. dakikada sağdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Aboubakar meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0



Hakemler: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan Çalışır

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Yiğit Ali Buz dk. 77), Oğuzhan Matur, Selimcan Temel (Ali Yıldız dk. 72), Abdulkadir Parmak (Görkem Sağlam dk. 63), Okoronkwo (Rui Pedro dk. 46), Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Aboubakar dk. 63)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Fernandes

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Osmaniyespor: Numan Soysal, Halil Karataş, Berke Çelik, Alper Aşkın, Oğuzhan Şahin Uzun (Birkan Öksüz dk. 62), Selahattin Furkan Cöcü (Emirhan Çavuş dk. 56), Mehmet Aslan, Mertcan Akkaya (Osman Yavuz dk. 46), Emircan Birinci (Gürcan Gözüm dk. 72), Yusuf Ocak, Serhan Yılmaz (Taylan Özgün dk. 46)

Yedekler: Yunus Emre Şentürk, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Yusuf Onur Arıkan, Atakan Mert Özdemir

Teknik Direktör: Gürkan Ferhatoğlu

Goller: Strandberg (dk. 24 ve 45), Rui Pedro (dk. 66), Bamgboye (dk. 75), Aboubakar (dk. 90+2) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Kerim Alıcı (Hatayspor), Selahattin Furkan Cöcü, Mehmet Aslan (Osmaniyespor)