Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçındaki İzmir derbisinde Bucaspor 1928’i konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçındaki İzmir derbisinde Bucaspor 1928’i konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Serdar Osman Akarsu xx, Azad İlhan xx
Göztepe: Arda Özçimen xx, Atınç Nukan xx, Emir Ortakaya xx(Yalçın Kayan dk. 64 x), Erhan Gottwalt xx, Tarık Çamdal xx, Isaac Atanga xx(Yunus Emre Gedik dk. 72 x), Ajdin Hasic xx, Romal Palmer xx(Dino Arslanagic dk. 64 x), Emre Çolak xx, Hüsamettin Yener x (Kenneth Obinna Mamah dk. 38 xx), Marko Kvasina xxx(Ali Akman dk. 72 x)
Yedekler: Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, İsmail Köybaşı, David Tijanic, Yasin Öztekin
Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu
Bucaspor 1928: Alp Tutar xx, Eycan Kaya xx, Onur Özcan xx, Alper Kadir Duruk xx, Abdullah Balıkuv x(Enes Alıç dk. 72 x), Taşkın Çalış xx, Adem Eren Kabak xx(Saruhan Fındıkcı dk. 46 x), Cuma Menize x(Berke Bıyık dk. 88 ?), Recep Gül xx(Erhan Çelenk dk. 46 x), İlhan Depe xx, Tunç Murat Behram x(Erhan Şentürk dk. 46 x)
Yedekler: Melih Ataş, Mazlum Demir, Lokman Gör, Furkan Çil, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Marko Kvasina (dk. 25), Atanga (dk. 60) (Göztepe)
Sarı kartlar: Arda Özçimen (Göztepe), Tunç Murat Behram, Eycan Kaya, Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)
Yorumlar