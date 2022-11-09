Goller: Engin Bekdemir (dk. 18), Bahattin Köse (dk. 53) (Ankaraspor), Vukan Savicevic (dk. 60 ve 90+3), Borja Sainz (dk. 70) (Giresunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Giresunspor, TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup edip bir üst tura yükseldi.

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