84. dakikada Abdullah’a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5

68. dakikada Karacabey’de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4

50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

32. dakikada Karacabey’de Abdullah’ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Giresunspor sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig takımlarından Karaca Belediyespor’u 5-0 mağlup oldu ve elendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.