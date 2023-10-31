Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü’nü konuk etti. Başkent ekibi 4-3’lük skorla bir üst tura kalmaya hak kazandı.
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Halil Tolgahan Demir, Muhammet Munir Dadı
Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Wu (Mahmut Ceyhun Alyurt dk. 111), Yiğit Efe Demir, Uğur Akdemir, Özgür Çek (Fırat Tulgayoğlu
dk. 63), Ensar Kemaloğlu (Can Bartu Çığır dk. 95), Erdal Öztürk, Akabueze, Melih Bostan (Efe Yılmaz dk. 119), Eralp Aydın (Arda Çağan Çelik dk. 91), Oltan Karakullukçu
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Umut İslamoğlu, Miraç Asıltekin, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.: Uğurcan Kadir Mutlu, Zeki Sinan Akkoyun, Ali İhsan Erdoğan, Ahmet Can Bulut (Halim Demirok dk. 46), Volkan Balcı, Kadir Kaan Sakızlı (Abdullah Çelik dk. 109), Cihan Mercan, Nurullah Aslan (Hasan Talha Ceylan dk. 58), Ercan Kılıç, Kamil Yüksel (Yusuf Can Karakaş dk. 46), Fatih Özaydın (Mert Çengel dk. 69)
Yedekler: Çağrı Türk, Mehmet Nazif Şahin, Emir Arda Yılmaz, Doğukan Türkkan, Alişan Şimşek
Teknik Direktörü: Cem Sinan Aslan
Goller: Melih Bostan (dk. 4), Oltan Karakullukçu (dk. 25, 90+4 ve 108), (Gençlerbirliği) Halim Demirok (dk. 49), Cihan Mercan (dk. 75), Yiğit Efe Demir (dk. 90 k.k.) (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.)
Sarı Kartlar: Fırat Tulgayoğlu (Gençlerbirliği), Ali İhsan Erdoğan, Uğurcan Kadir Mutlu, Volkan Balcı, Zeki Sinan Akkoyun (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.)